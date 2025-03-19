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В России запретят замерзающий антифриз

Минэнерго предложило запретить в России антифриз, замерзающий при -35 градусах
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Shutterstock/FOTODOM

Министерство энергетики России выступило с предложением запретить использовать в наименовании или обозначении охлаждающих жидкостей, не являющихся низкозамерзающими, слов «тосол», Tosol, «антифриз», Antifreeze, сообщает «Известия». Ведомство разработало соответствующий проект поправок в Технический регламент.

«В проекте говорится, что жидкости не являются низкозамерзающими, если температура начала их кристаллизации выше минус 35 градусов по Цельсию. В Минэнерго считают, что необходим запрет на производство и продажу автомобильных охлаждающих жидкостей с подобными параметрами», — отмечают «Известия».

Кроме того, в Минэнерго предложили обязать производителей размещать информацию о температуре начала кристаллизации на лицевой стороне упаковки.

До этого журналисты при помощи экспертов развеяли самые распространенные мифы об антифризе. В частности, считается, что жидкость определенного цвета более эффективна, нежели ее аналоги, однако это не так.

Согласно другому убеждению, доливать новый антифриз в старый того же цвета разрешено. В действительности же у двух одинаковых по цвету жидкостей может быть совершенно разный состав.

Как гласит третий миф — срок службы антифриза зависит от его цвета. Однако, это утверждение касается лишь тосола, который использовался в СССР. Сегодня производители жидкости красят ее в тот цвет, который им нравится, поскольку единых стандартов нет.

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