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Автолюбителям назвали самые распространенные мифы об антифризе

В редакции ОСН выяснили, что срок службы антифриза не зависит от его цвета

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Ultraskrip/Shutterstock/FOTODOM

Журналисты Общественной Службы Новостей при помощи экспертов развеяли самые распространенные мифы об антифризе. В частности, считается, что жидкость определенного цвета более эффективна, нежели ее аналоги, однако это не так.

Согласно другому убеждению, доливать новый антифриз в старый того же цвета разрешено. В действительности же у двух одинаковых по цвету жидкостей может быть совершенно разный состав.

Как гласит третий миф — срок службы антифриза зависит от его цвета. Однако, это утверждение касается лишь тосола, который использовался в СССР. Сегодня производители жидкости красят ее в тот цвет, который им нравится, поскольку единых стандартов нет.

До этого сообщалось, что базовый набор для подготовки машины к холодам в 2024 году обойдется автомобилистам в 38,9 тыс. рублей.

К зиме эксперты рекомендуют автовладельцам приобрести комплект зимней резины, заменить моторное масло, антифриз, щетки стеклоочистителя, воздушный, масляный и салонный фильтры, заменить жидкость стеклоомывателя на зимнюю и обработать силиконовой смазкой резиновые уплотнители.

Ранее россиянам назвали четыре шага для консервации автомобиля.

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