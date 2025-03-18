На видео попало, как 83-летний россиянин на Nissan Wingroad спровоцировал «страшное» ДТП

В Приморском крае на видео попало, как 83-летний пенсионер спровоцировал ДТП

В Приморском крае на трассе столкнулись автомобили Nissan Wingroad и Toyota Prius. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«На аэропортовской трассе 83-летний пенсионер выехал на встречку — в страшном ДТП не стало женщины», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем аварии, запечатлел столкновение. На кадрах видно, как Nissan Wingroad едет по встречной полосе и врезается в Toyota Prius, от удара Toyota начинает вращаться на проезжей части.

По информации источника, ДТП произошло в городе Артеме в районе Третьей Луговой улицы. За рулем автомобиля Nissan был 83-летний мужчина, при этом его пассажирка, женщина 1954 года рождения, получила травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, в результате которой в соответствии с законодательством будет принято решение.

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