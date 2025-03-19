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В России умелец собрал автомобиль из туалетной кабинки

Mash: в Пермском крае умелец создал автомобиль из туалетной кабинки
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Telegram-канал «Ural Mash»

В Пермском крае умелец собрал компактный автомобиль, использовав в качестве кузова туалетную кабину. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Такси комфорт-класса гоняет по Пермскому краю. Если увидите медведя на обочине, будет где испугаться», — говорится в сообщении канала.

Судя по фото и видео, в конструкции автомобиля применен квадратный металлический профиль. Рулевой механизм умелец взял от «Жигулей». Сзади установлен двухтактный мотор.

До этого кустарная копия автомобиля Vision Mercedes-Maybach 6, созданного в Нижнем Новгороде, привела в восхищение американских журналистов. Портал Carscoops.com назвал отечественный проект «потрясающим» и высоко оценил работу российских автомобильных мастеров.

За основу был взят Mercedes-Benz SL. Умельцы радикально переделали кузов, поменяли светотехнику и колеса, подобрали яркий цвет. Салон перешит кожей кремового цвета.

При этом техническая составляющая автомобиля осталась прежней – ходовая часть и двигатель были взяты у модели R230.

Сколько денег ушло на проект, неизвестно, но самоделку удалось поставить на учет.

Ранее в Пакистане сделали дешевую копию Tesla Cybertruck.

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