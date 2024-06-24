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Американцы восхитились самодельной машиной из Нижнего Новгорода

Американцы восхитились кустарным автомобилем из Нижнего Новгорода

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platesmania.com/Breakfast

Кустарная копия автомобиля Vision Mercedes-Maybach 6, созданного в Нижнем Новгороде, привела в восхищение американских журналистов. Портал Carscoops.com назвал отечественный проект «потрясающим» и высоко оценил работу российских автомобильных мастеров.

За основу был взят Mercedes-Benz SL. Умельцы радикально переделали кузов, поменяли светотехнику и колеса, подобрали яркий цвет. Салон перешит кожей кремового цвета.

При этом техническая составляющая автомобиля осталась прежней – ходовая часть и двигатель были взяты у модели R230.

Сколько денег ушло на проект, неясно, но самоделку удалось поставить на учет.

До этого бразильский автомобильный портал motor1 назвал пикап на базе Lada Niva интересным предложением на рынке.

Версия для Бразилии вмещает до 3,5 тыс. литров груза, дорожный просвет составляет от 20,5 до 24 см в зависимости от версии. Максимальная длина автомобиля составляет 4,44 метра, при этом размер кузова может варьироваться от 1,77 до 2 метров. Есть даже вариант с холодильной камерой для перевозки скоропортящихся продуктов (мяса, мороженого и замороженных продуктов).

Что не меняется, так это дизайн, который остается неизменным с момента выпуска Нивы в 1977 году. Под капотом бензиновый двигатель объемом 1,7 л. мощностью 84 л.с., сочетающийся с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Привод полный.

Ранее сообщалось, что в России продают старый редкий Mercedes-Benz 190 за 50 млн рублей.

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