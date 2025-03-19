В России выставили на продажу новый седан Lada Priora

В России продают Lada Priora без пробега за два миллиона рублей

В ходе мониторинга сайтов объявлений был обнаружен седан Lada Priora 2012 года выпуска без пробега, сообщает «Российская газета».

«Владелец отмечает, что его «Приоре» добавляет уникальности комплектация - со встроенной навигацией «Яндекса», которая выводится на компактный цветной дисплей на приборной панели. Ну, и цвет — не очень распространенный — бордовый металлик», — говорится в сообщении «РГ».

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжён бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссёра Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолёт.

Ранее сообщалось, что в России выставили на продажу редкий ВАЗ-2106.