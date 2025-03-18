Гигантская пробка в центре Москвы остановила движение авто

В центре столицы парализовало движение транспорта из-за гигансткой пробки, растянувшейся по множеству улиц. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«Серьезные пробки в центре Москвы. На улицах Большая Ордынка, Коровий вал, Большая Полянка почти нет движения, — жалуются водители», — говорится в публикации.

Пробки на дорогах в столице на данный момент оцениваются в семь баллов. Ожидается, что заторы сохранятся и в ближайшие часы.

До этого на Ярославском шоссе под городом Пушкино образовался 11-километровый затор из-за перевернувшейся фуры.

«На Ярославском шоссе под Пушкино образовалась 11-километровая пробка. В среднем ряду на 34-м километре опрокинулась фура час назад. Движение в сторону области частично перекрыто», — сообщал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ранее во Внуково самолет почистили дорожным конусом и сняли на видео.