На Урале подросток-самокатчик выплатит сбитой им женщине сотни тысяч рублей

Свердловский областной суд обязал выплатить электросамокатчика, сбившего женщину, компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года в одном из дворов Каменска-Уральского. 16-летний подросток разогнался на самокате до 30 км/ч, не справился с управлением и въехал в женщину, которая в это время гуляла с маленькой внучкой. Она получила повреждения, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Несколько дней пострадавшая находилась в реанимации, после ее перевели в обычную палату. Продолжительное время она наблюдалась у врачей.

В отношении юноши было возбуждено уголовное дело, которое позже прекратили. Суд применил к подростку принудительные меры в виде предупреждения и передачи под надзор родителей на шесть месяцев. Мать подростка выплатила пострадавшей компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Но пострадавшая осталась не удовлетворена размером суммы и подала гражданский иск о взыскании большей компенсации.

Свердловский областной суд обязал семью юноши выплатить ей еще 300 тысяч рублей.

Ранее москвич лишился прав на 1,5 года за езду на электросамокате в нетрезвом виде.