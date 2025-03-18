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Названы пять рисков при покупке автомобилей, которые часто меняли владельцев

СберАвто назвал 5 рисков при покупке машины с большим числом экс-владельцев
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Parilov/Shutterstock/FOTODOM

Большое число бывших владельцев в биографии автомобиля зачастую указывает на наличие у него серьезных технических и юридических проблем. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса «СберАвто».

«Если автомобиль регулярно переходит из рук в руки, это может указывать на скрытые неисправности. Чтобы уберечься от такого варианта покупки, важно запросить историю ремонта и провести диагностику перед заключением сделки», — отметили они.

Серьезная опасность постоянной смены собственников нередко связана с юридическими проблемами — это различные залоговые ограничения, аресты, судебные споры или фигурирование в мошеннических схемах. Перед покупкой стоит проверить машину по базам ГИБДД и реестру залогов, посоветовали эксперты сервиса.

Большое число бывших хозяев также может говорить о неудачной модификации или некачественном тюнинге, который понизил характеристики или надежность автомобиля.

Кроме того, если автомобиль сменил много рук, то велика вероятность, что он использовался в такси или каршеринге. Такой транспорт эксплуатируется в жестких условиях, у него сильно изнашивается трансмиссия, подвеска и салон.

Также велика вероятность, что автомобиль и вовсе после ДТП. Недобросовестные продавцы стараются перепродать такие машины, как можно быстрее, скрывая факт крупного ремонта.

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