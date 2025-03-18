Россиянин остановил собой КамАЗ и попал на видео

В Бурятии на видео попало, как мужчина собой остановил КамАЗ

В Бурятии мужчина остановил собой КамАЗ. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Мужчина собой остановил КАМАЗ в центре города и устроил перфоманс на Шмидта. Он машет руками, показывает средний палец, матерится, лезет под колеса грузовиков. Пытается регулировать движение», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина стоит перед КамАЗом и жестом просит водителя автомобиля остановиться. Далее на записи видно, что нарушитель бегает по перекрестку и машет руками перед проезжающими машинами.

По информации источника, водители смеялись над поведением мужчины.

До этого сообщалось, что в Ишимбайском районе Башкирии автомобиль Lada Niva упал с моста в реку. На видео, которое сняли местные жители, видно, как красный автомобиль плывет по реке. При этом волны переворачивают машину.

По информации источника, автомобиль Lada Niva уже достали из воды.

Ранее «бесстрашные» олени бежали по трассе в Приморье.