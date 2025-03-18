Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин остановил собой КамАЗ и попал на видео

В Бурятии на видео попало, как мужчина собой остановил КамАЗ

В Бурятии мужчина остановил собой КамАЗ. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Мужчина собой остановил КАМАЗ в центре города и устроил перфоманс на Шмидта. Он машет руками, показывает средний палец, матерится, лезет под колеса грузовиков. Пытается регулировать движение», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина стоит перед КамАЗом и жестом просит водителя автомобиля остановиться. Далее на записи видно, что нарушитель бегает по перекрестку и машет руками перед проезжающими машинами.

По информации источника, водители смеялись над поведением мужчины.

До этого сообщалось, что в Ишимбайском районе Башкирии автомобиль Lada Niva упал с моста в реку. На видео, которое сняли местные жители, видно, как красный автомобиль плывет по реке. При этом волны переворачивают машину.

По информации источника, автомобиль Lada Niva уже достали из воды.

Ранее «бесстрашные» олени бежали по трассе в Приморье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами