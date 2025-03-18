Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Бесстрашные» олени бежали по трассе в Приморье и попали на видео

В Приморье на видео попало, как «бесстрашные» олени бегали по трассе

В Приморском крае стадо оленей бегало по трассе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Стадо бесстрашных пятнистых оленей заметили на трассе в Приморье. Толпа грациозных облюбовала дорогу в Тернейском районе: спокойно прогуливалась между райцентром и Пластуном, не обращая внимания на свет фар и любопытных людей», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как олени бегают по трассе, при этом их не пугает свет фар. На записи также видно, что несколько животных уходят с дороги, но потом снова возвращаются.

По информации источника, оленей могла привлечь соль, которой посыпали дорогу.

До этого сообщалось, что во Владивостоке на припаркованные автомобили упала подпорная стена. Бетонные блоки упали на машины Nissan Note, Suzuki SX4 и Toyota Ipsum, автомобили получили повреждения.

Ранее стала известна судьба собаки, которую протащили на веревке по трассе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами