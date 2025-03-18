«Бесстрашные» олени бежали по трассе в Приморье и попали на видео

В Приморье на видео попало, как «бесстрашные» олени бегали по трассе

В Приморском крае стадо оленей бегало по трассе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Стадо бесстрашных пятнистых оленей заметили на трассе в Приморье. Толпа грациозных облюбовала дорогу в Тернейском районе: спокойно прогуливалась между райцентром и Пластуном, не обращая внимания на свет фар и любопытных людей», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как олени бегают по трассе, при этом их не пугает свет фар. На записи также видно, что несколько животных уходят с дороги, но потом снова возвращаются.

По информации источника, оленей могла привлечь соль, которой посыпали дорогу.

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