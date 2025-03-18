Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вынесен приговор гаишникам, которые смотрели на убийство африканца и смеялись

В Екатеринбурге вынесли приговор гаишникам, наблюдавшим за убийством африканца
close
Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Екатеринбурге вынесли приговор двум инспекторам ДПС, которые наблюдали за убийством аспиранта из Африки. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла в марте 2023 года. Тогда аспиранта Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили смертельно ранили в грудь возле ресторана Burger King в ходе конфликта с 24-летним мужчиной из-за девушки. Нападавший был в нетрезвом состоянии. Неподалеку находились сотрудники ДПС, которые не вмешались в драку, а обсуждали происходящее и смеялись.

«Сотрудники полиции, находясь в патрульном автомобиле на перекрестке улиц 8 Марта – Малышева г. Екатеринбург, являлись прямыми очевидцами противоправных действий молодого человека, 2000 г.р., более того обсуждали указанные действия между собой... Не предприняли необходимых мер, направленных на пресечение преступления», — говорится в публикации.

В итоге суд приговорил экс-полицейских к 3,5 года лишения свободы, однако на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменил наказание на принудительные работы на тот же срок с удержанием 10% заработка в доход государства.

До этого в Чебоксарах автомобиль дважды раза переехал мужчину, который лежал на снегу.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия и изучили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина сначала падает на снег перед автомобилем, а после за руль садится человек и несколько раз переезжает чебоксарца.

Ранее люди, сидящие в бараке с Ефремовым, лишились связи с родными из-за «чудовищной движухи».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами