Люди, сидящие в бараке с Ефремовым, лишились связи с родными из-за «чудовищной движухи»

Заключенные, которые сидят в одном бараке с Михаилом Ефремовым, лишились связи с родственниками после телефонного разговора актера. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Заключенные барака, в котором сидит Михаил Ефремов, лишились связи со своими родственниками из-за «чудовищной движухи», обещанной актером во время звонка своему приятелю», — говорится в сообщении.

По информации источника, у заключенных решили изъять специальные карточки «Зона-Телеком», по которым они могли звонить близким. При этом Ефремов позвонил своему знакомому по карточке соседа по койке, который уже освободился. При выходе из колонии мужчина должен был сдать карту, но пошел на хитрость и оставил ее другим заключенным.

Адвокат Ефремова Юрий Падалко прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что информация о звонке актера является ложной, к тому же «заключенные технически не могут звонить кому угодно». При этом, по данным SHOT, такая возможность есть, поскольку люди, которым звонят заключенные, могут подключать третьих лиц при помощи конференц-колла.

Ранее Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области.