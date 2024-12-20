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На видео попало, как автомобиль дважды переехал чебоксарца, и он выжил

В Чебоксарах на видео попало, как автомобиль дважды переехал человека

В Чебоксарах 19 декабря автомобиль два раза переехал мужчину, который лежал на снегу. Об этом сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Чувашии».

«Водитель «Рено Каптур», 42-летняя жительница города, пояснила инспекторам ДПС отдела Госавтоинспекции УМВД России по г.Чебоксары, что обнаружила человека, упавшего на проезжую часть, и вызвала «скорую». Ее слова подтвердил и пассажир иномарки», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествие и изучили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина сначала падает на снег перед автомобилем, а после за руль садится человек и несколько раз переезжает чебоксарца.

Уточняется, что в ходе обследования у 49-летнего пострадавшего зафиксировали множество травм, которые могли быть получены в результате ДТП. Сообщается, что в момент инцидента мужчина был в нетрезвом состоянии, поэтому об обстоятельствах получения травм ничего не помнит.

По факту ДТП полиция продолжает проверку.

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