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Акции китайского автопроизводителя подорожали после презентации новой функции

Акции BYD взлетели до рекорда после презентации ультрабыстрой зарядки
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BYD

Капитализация китайского автопроизводителя BYD рекордно выросла после того, как компания представила ультрабыструю зарядку Super e-Platform для электромобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подчеркивается, что стоимость одной акции китайской компании выросла на 5% — до 408,8 гонконгского доллара ($52,6)

В публикации отмечается, что подорожание акций происходит на фоне обвала ценных бумаг американского производителя электромобилей Tesla, BYD считается его главным конкурентом компании.

Китайский производитель утверждает, что его новая разработка позволит заряжать автомобили так же быстро, как заправлять машины с бензиновым двигателем.

В январе сообщалось, что BYD отзовет для ремонта 6,8 тыс. кроссоверов FangChengBao Leopard 5.

Отмечается, что у автомобилей, выпущенных с 1 февраля 2023 года по 16 октября 2023 года, выявлены неисправности с электрикой, что в определенных ситуациях может привести к возгоранию машины.

У отзываемых автомобилей заменят бракованные контроллеры. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев машин.

Ранее были названы самые популярные автомобили в мире.

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