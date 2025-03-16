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Названы самые популярные автомобили в мире

Китайская Geely вошла в десятку самых продаваемых автомобилей в мире
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Кирилл Брага/РИА Новости

Аналитическое агентство Focus2Move сформировало рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире. В январе 2025 года первым по числу проданных машин стал бренд Toyota: корпорация реализовала более 706 тыс. машин.

На втором месте с результатом 395,8 тыс. машин оказался немецкий концерн Volkswagen, на третьем — японская Honda (278 тыс. машин), на четвертом Ford (270,4 тыс. машин).

В десятку самых продаваемых вошли также Hyundai, Nissan, Kia, Chevrolet, BYD и Geely. При этом Geely, реализовавшая в январе 190,6 тыс. автомобилей, поднялась в рейтинге сразу на 4 пункта.

До этого стало известно, что в Ставропольском крае появился в продаже седан ВАЗ-2105 без пробега. Машину оценили в 1 млн рублей.

Ранее россиянам назвали среднюю стоимость нового автомобиля.

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