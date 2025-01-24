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В автомобилях BYD FangChengBao Leopard 5 выявили серьезную неисправность

BYD отзовет кроссоверы FangChengBao Leopard 5 из-за риска возгорания
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autohome.com.cn

Китайская компания BYD отзовет для ремонта 6,8 тыс. кроссоверов FangChengBao Leopard 5. Об этом сообщает ithome.com.

Отмечается, что у автомобилей, выпущенных с 1 февраля 2023 года по 16 октября 2023 года, выявлены неисправности с электрикой, что в определенных ситуациях может привести к возгоранию машины.

У отзываемых автомобилей заменят бракованные контроллеры. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев машин.

FangChengBao — это новый бренд, который в корпоративной иерархии BYD расположен между марками Denza и Yangwang. Автомобиль FangChengBao Leopard 5 построен на новой платформе DM-o. Длина машины составляет около 5 метров, а колесная база — 2,8 метра. Автомобиль получил широкую решетку радиатора, которая соединяет между собой фары, плоское лобовое стекло, большие зеркала заднего вида.

Кроссовер оборудован гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя и двух тяговых электромоторов (по одному на каждой оси). Суммарная мощность составляет 650 л.с. Запас хода Leopard 5 — 1200 км.

Ранее сообщалось, что Honda отзовет модели Pilot и Passport из-за риска возгорания.

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