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Foton представил в России два новых пикапа

В России официально представили пикапы Foton Tunland V7 и V9
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Foton

Китайский автопроизводитель Foton представил в Москве пикапы V7 и V9. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«По сути это одна и та же машина, но с небольшими отличиями. Она стилизована под Ford F-150. Foton V7 в отличие от V9 с пружинной подвеской (вместо рессор). Обе машины построены на новой рамной платформе. У V9 задний мост неразрезной, а спереди двухрычажка», - говорится в сообщении канала.

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Foton

Обе машины — это «мягкий» гибрид на базе 2,0-литрового дизельного турбомотора мощностью 163 л.с., который  агрегатируется с восьмиступенчатым автоматом ZF.

В России Foton V7 будет стоить 5,25 млн рублей, а V9 — 5,6 млн рублей.

До этого стало известно, что новый китайский кроссовер GAC GS4 будет стоить в России от 3 млн рублей.

На базовой версии GS4 устанавливается двигатель 4A15J2 с рабочим объемом полтора литра, непосредственным впрыском топлива, мощностью 170 л.с.

Ранее сообщалось, что новый кроссовер Haval H7 будет стоить в России от 3,5 млн рублей.

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