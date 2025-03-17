Названа стоимость нового кроссовера Haval H7 в России

Новый кроссовер Haval H7 будет стоить в России от 3,5 млн рублей

Новый кроссовер Haval H7 будет продаваться в российских дилерских центрах по цене от 3,5 млн до 3,8 млн рублей. Прайс-лист опубликован на сайте бренда.

Длина кроссовера составляет 4705 мм, ширина — 1908 мм и высота — 1780 мм. Модель оснащают двухлитровым мотором на 192 л.с. и семиступенчатым «роботом». Новый H7 доступен с полным приводом.

В России новинка будет представлена в трех комплектациях: Elite Premium и Tech Plus. В базовую входят 18-дюймовые колеса, светодиодные фары, двойные стекла, рейлинги, сиденья с обивкой из экокожи, бесключевой доступ, сиденье водителя с электрорегулировкой, аудиосистема с 8 динамиками.

Версия Premium получила зеркала с памятью положения, подогрев задних сидений, вентиляцию передних сидений.

В комплектации Tech-Plus Haval H7 есть 19-дюймовые колеса, панорамная крыша, проекционный дисплей, ассистент автопарковки.

Кроме того, автомобиль адаптировали для отечественного рынка — к примеру, машина получила «зимний пакет», регулировку ремней по высоте, увеличенный бачок омывающей жидкости до 4,5 л, аккумуляторную батарею увеличенной емкости до 70 Ач.

До того стало известно, что флагманский кроссовер GAC GS8 в версии GX Traveller будет стоить в России 4,65 млн рублей.

Автомобиль получил внедорожный обвес, светодиодные противотуманные фары, 20-дюймовые легкосплавные диски, а также бокс на пятой двери. Кроме того, передние сиденья имеют функцию вентиляции.

В список опций входят кожаный салон, панорамная крыша, семь подушек безопасности, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, премиальная аудиосистема Alpine.

Ранее сообщалось, что бывший завод Hyundai в Петербурге начал производить кроссоверы Jaecoo.