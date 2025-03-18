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Названа стоимость нового кроссовера GAC GS4 в России

Новый кроссовер GAC GS4 будет стоить в России от трех миллионов рублей
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GAC

Новый китайский кроссовер GAC GS4 будет стоить в России от 3 млн рублей. Об этом стало известно во время презентации в Москве. Дилеры предложат модель в одной комплектации.

По габаритам автомобиль схож с моделью Toyota RAV4. Длина нового GAC GS4 – 4600 мм.

Минимальный объем багажника — 638 л, а при сложенных сиденьях заднего ряда он достигает 1586 л. При этом погрузочная глубина увеличивается до 2 м, a погрузочная ширина составляет 1 м.

На базовой версии GS4 устанавливается двигатель 4A15J2 с рабочим объемом полтора литра, непосредственным впрыском топлива, мощностью 170 л.с.

Новый GAC GS4 оснащен адаптивным круиз-контролем, светодиодными фарами, а также системами пассивной и активной безопасности. Так, в базовой комплектации есть восемь подушек безопасности.

Ранее сообщалось, что новый кроссовер Haval H7 будет стоить в России от 3,5 млн рублей.

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