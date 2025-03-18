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На видео попало, как лошади мыли грязную фуру в Красноярском крае

В Красноярском крае на видео попало, как десять лошадей облизывали грязную фуру

В Красноярском крае десять лошадей облизывали большегруз. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Лошади признали, что они проигрывают машинам, ушли из больших гонок и открыли свою автомойку в Красноярском крае», — говорится в сообщении.

Очевидцы сняли инцидент на камеру. На кадрах видно, что несколько лошадей стоят возле грязной фуры и облизывают ее. При этом на транспорте видны чистые места.

По информации источника, животные облизывали соль, которой посыпали проезжую часть.

До этого сообщалось, что в Тернейском районе Приморского края стадо пятнистых оленей бегало по проезжей части. Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как несколько оленей бегают по трассе, при этом их не пугает свет фар. На записи также видно, что некоторые животные уходят с дороги, но потом снова возвращаются.

По информации источника, оленей могла привлечь соль, которой посыпали дорогу.

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