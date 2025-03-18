Audi уволит около 10 тысяч немцев ради экономии

Компания Audi сократит 7,5 тысячи сотрудников в Германии до 2029 года

Немецкий автопроизводитель Audi планирует сократить 7,5 тыс. рабочих мест в Германии до 2029 года. Об этом рассказал глава компании Гернот Делльнер.

«Экономические условия становятся все более сложными, конкурентное давление и политическая неопределенность ставят компанию перед огромными проблемами», — пояснили в компании.

Ожидается, что сокращение рабочих мест позволит Audi сэкономить более €1 млрд. При этом Делльнер подчеркнул, что в первую очередь увольнять будут административный персонал, а не работников предприятий.

«Увольнений по операционным причинам не будет до конца 2033 года», — добавил он.

До этого Audi представила первую модель семейства A6 нового поколения — универсал A6 Avant.

«Новый Audi A6 объединяет элегантный и динамичный дизайн с исключительной аэродинамикой. Эффективные, но высокопроизводительные системы привода и передовые технологии подвески сочетают спортивность с высоким уровнем комфорта, делая поездку в A6 первоклассным опытом», — приводятся в сообщении Audi слова гендиректора компании Гернота Дёлльнера.

Ранее в сети появилось фото универсала Lada Iskra SW.