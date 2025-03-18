В сети появилось фото универсала Lada Iskra SW

В сети появилось изображение нового универсала Lada Iskra SW от «АвтоВАЗа». Фото опубликовал паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

«Скоро официально на пятой сборочной линии ВАЗа стартует выпуск автомобиля Lada Iskra Sedan. Lada Iskra SW. Lada Iskra SW Cross. Ждем 19 апреля», — говорится в сообщении паблика.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровне выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Lada Iskra будет предлагаться в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией.

В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Производство Lada Iskra стартует 19 апреля 2025 года. По предварительным данным, цены будут начинаться от 1,2 млн рублей. В базовую версию войдут две подушки безопасности, обогрев и электро регулировка зеркал.

Ранее новый компактный кроссовер Lada сфотографировали во время тестов.