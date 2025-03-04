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Audi представила новое поколение A6

Audi показала А6 нового поколения с мотором V6 на 367 л.с.
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Audi

Audi представила первую модель семейства A6 нового поколения — универсал A6 Avant.

«Новый Audi A6 объединяет элегантный и динамичный дизайн с исключительной аэродинамикой. Эффективные, но высокопроизводительные системы привода и передовые технологии подвески сочетают спортивность с высоким уровнем комфорта, делая поездку в A6 первоклассным опытом», — приводятся в сообщении Audi слова гендиректора компании Гернота Дёлльнера.

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Audi

Автомобиль доступен с турбодизелем 2.0 мощностью 204 л.с., либо с 3,0-литровым бензиновым турбомотором V6 мощностью 367 л.с. Оба мотора снабжены технологией «мягкого» гибрида с 48-вольтовым мотор-генератором. Универсал получил адаптивную пневмоподвеску и аудиосистему Bang & Olufsen с 3D-звуком. Минимальная цена нового универсала — €58 тыс. (₽5,4 млн).

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