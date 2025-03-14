Названа стоимость внедорожной версии флагманского кроссовера GAC GS8

Внедорожная версия кроссовера GAC GS8 в России будет стоить 4,6 млн рублей

Флагманский кроссовер GAC GS8 в версии GX Traveller будет стоить в России 4,65 млн рублей, сообщает пресс-служба GAC.

Автомобиль получил внедорожный обвес, светодиодные противотуманные фары, 20-дюймовые легкосплавные диски, а также бокс на пятой двери. Кроме того, передние сиденья имеют функцию вентиляции.

В список опций входят кожаный салон, панорамная крыша, семь подушек безопасности, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, премиальная аудиосистема Alpine.

GAC GS8 GX Traveller оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 231 л.с., восьмиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin и системой полного привода.

Продажи машины стартуют 18 марта.

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