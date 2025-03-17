Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автоблогер Эрик Давидыч восхитился фанатом, сделавшим две тысячи приседаний

Автоблогер Давидыч восхитился мужчиной, который на спор присел две тысячи раз
close
Эрик Давидович/vk.com

Автоблогер Эрик Давидыч (настоящее имя — Эрик Китуашвили) поддержал молодого человека, который присел две тысячи раз и попал в больницу, сообщает Mash.

«Заслуженная награда 21-летнему Никите из Владивостока за 2 тысячи приседаний — слова поддержки от вдохновителя и гуру упражнений Эрика Давидыча. Врачи тем временем шутят, что хотят написать диссертацию о «подвиге» Никиты», — сообщает Mash.

По словам Давидыча, такие упражнения должны делать только профессиональные спортсмены. При этом он пожелал молодому человеку здоровья и скорейшего восстановления.

О том, что во Владивостоке мужчину госпитализировали после попытки присесть две тысячи раз после спора, стало известно 17 марта.

Однако после активной нагрузки мужчина почувствовал недомогание. У него отекли ноги. В больнице выяснилось, что моча пациента стала темно-коричневой, и спустя некоторое время пропала.

Во время обследования было установлено, что в крови у молодого человека накапливались продукты обмена веществ, а почки работают на 50%.

Медики оказали всю необходимую помощь пациенту и назначили лечение. Восстановление может занять до года.

20 июля 2019 года автоблогер Эрик Давидыч в прямом эфире за полтора часа сделал 1251 приседание. После каждой сотни ему приносили воды.

Ранее блогер исполнил опасные прыжки на трассе в Дагестане и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами