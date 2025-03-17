Автоблогер Эрик Давидыч восхитился фанатом, сделавшим две тысячи приседаний

Автоблогер Давидыч восхитился мужчиной, который на спор присел две тысячи раз

Автоблогер Эрик Давидыч (настоящее имя — Эрик Китуашвили) поддержал молодого человека, который присел две тысячи раз и попал в больницу, сообщает Mash.

«Заслуженная награда 21-летнему Никите из Владивостока за 2 тысячи приседаний — слова поддержки от вдохновителя и гуру упражнений Эрика Давидыча. Врачи тем временем шутят, что хотят написать диссертацию о «подвиге» Никиты», — сообщает Mash.

По словам Давидыча, такие упражнения должны делать только профессиональные спортсмены. При этом он пожелал молодому человеку здоровья и скорейшего восстановления.

О том, что во Владивостоке мужчину госпитализировали после попытки присесть две тысячи раз после спора, стало известно 17 марта.

Однако после активной нагрузки мужчина почувствовал недомогание. У него отекли ноги. В больнице выяснилось, что моча пациента стала темно-коричневой, и спустя некоторое время пропала.

Во время обследования было установлено, что в крови у молодого человека накапливались продукты обмена веществ, а почки работают на 50%.

Медики оказали всю необходимую помощь пациенту и назначили лечение. Восстановление может занять до года.

20 июля 2019 года автоблогер Эрик Давидыч в прямом эфире за полтора часа сделал 1251 приседание. После каждой сотни ему приносили воды.

Ранее блогер исполнил опасные прыжки на трассе в Дагестане и попал на видео.