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Мужчина решил на спор присесть две тысячи раз и попал в больницу с проблемами с почками

Во Владивостоке спасли мужчину, который на спор сделал две тысячи приседаний
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Shutterstock/FOTODOM

Во Владивостоке мужчину госпитализировали после попытки присесть две тысячи раз. Об этом сообщает Тысячекоечная больница города.

Молодой человек решил, что без каких-либо проблем сможет выполнить условия спора. Однако после активной нагрузки мужчина почувствовал недомогание.

«Его ноги, некогда крепкие и подвижные, начали увеличиваться в размере, превращаясь в огромные отечные конечности», – сообщается в публикации.

Помимо этого, моча пациента стала темно-коричневой, и спустя некоторое время пропала.

Во время обследования выяснилось, что в крови у молодого человека накапливались продукты обмена веществ, а почки работают только на 50%, что указывало на острую почечную недостаточность.

Медики оказали всю необходимую помощь пациенту и назначили лечение, после которого самочувствие пациента улучшилось. Однако почки все еще функционируют не в полную силу, на данный момент пациент восстанавливается. Процесс может занять до года.

Ранее эксперты назвали три упражнения, которые помогут нарастить мышцы в домашних условиях.

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