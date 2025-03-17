Мужчина решил на спор присесть две тысячи раз и попал в больницу с проблемами с почками

Во Владивостоке спасли мужчину, который на спор сделал две тысячи приседаний

Во Владивостоке мужчину госпитализировали после попытки присесть две тысячи раз. Об этом сообщает Тысячекоечная больница города.

Молодой человек решил, что без каких-либо проблем сможет выполнить условия спора. Однако после активной нагрузки мужчина почувствовал недомогание.

«Его ноги, некогда крепкие и подвижные, начали увеличиваться в размере, превращаясь в огромные отечные конечности», – сообщается в публикации.

Помимо этого, моча пациента стала темно-коричневой, и спустя некоторое время пропала.

Во время обследования выяснилось, что в крови у молодого человека накапливались продукты обмена веществ, а почки работают только на 50%, что указывало на острую почечную недостаточность.

Медики оказали всю необходимую помощь пациенту и назначили лечение, после которого самочувствие пациента улучшилось. Однако почки все еще функционируют не в полную силу, на данный момент пациент восстанавливается. Процесс может занять до года.

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