Блогер исполнил опасные прыжки на трассе в Дагестане и попал на видео

Популярный в Дагестане блогер-экстремал Саид Шахбанов исполнил на трассе опасные трюки, теперь ему грозит тюрьма. Кадры опубликовал Telegram-канал «Нетипичная Махачкала».

Ролик, на котором Шахбанов запрыгивает на автомобиль, который стоит на светофоре, собрал порядка 25 млн просмотров. На кадрах видно, как блогер в белой рубашке цепляется за крышу машины, а затем исполняет трюк на капоте. После он возвращается в авто и быстро уезжает, нарушая ПДД.

В результате против Шахбанова завели восемь административных дел, также ему грозит возбуждение уголовного дела по ст. 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»).

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее, чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

С октября 2023 года форвард оплатил штрафов на 88 тысяч рублей. Последние пять штрафов за нарушение ПДД Дзюба получил 5 августа — за нарушение скорости.

Ранее известного автоблогера оштрафовали на 416 тысяч рублей за нарушения ПДД.