«Не ждите чуда»: ржавый лимузин ЗИЛ выставили на продажу в Челябинске

В Челябинске продают ржавый лимузин ЗИЛ за 3,8 миллиона рублей

В Челябинске выставили на продажу советский лимузин ЗИЛ 4104 1978 года, сообщает «За рулем».

«Зил 4104 (115) под реставрацию, передний бампер новодел, документы советские. Машина по низу рынка, не ждите от нее чуда», — говорится в объявлении.

Судя по фото, кузов автомобиля местами покрыт ржавчиной. В салоне отсутствуют некоторые элементы отделки — кнопка клаксона, кожухи закрывающие проводку, покрытие пола.

Автомобиль оснащен двигателем объемом 7,7 литра и мощностью 315 л.с. Владелец машины хочет выручить от ее продажи 3,8 млн рублей.

До этого житель Новосибирска выставил на продажу редкий автомобиль Chevrolet Caprice за 4 млн рублей. Отмечается, что объявление о продаже появилось на популярном сайте.

Согласно описанию, машина была выпущена в 1975 году. Раритетный автомобиль был кастомизирован в стиле «лоурайдер» с заниженной подвеской. Он оснащен двигателем объемом 6,6 литра мощностью 258 л.с.

Ранее в России выставили на продажу раритетный ВАЗ-2101 с минимальным пробегом.