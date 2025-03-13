«Все родное»: в России выставили на продажу раритетный ВАЗ-2101 с минимальным пробегом

В России продают раритетный ВАЗ-2101 с минимальным пробегом за 1,8 млн рублей

В Челябинске выставили на продажу ВАЗ-2101 1972 года выпуска с пробегом 4,4 тыс. километров, сообщает «Российская газета».

«Копейка» 1972 года в светло-сером цвете и с красной отделкой салона. Владелец утверждает, что автомобиль полностью в заводском состоянии, все родное, включая покрышки, диски, лампочки, болты», - сообщает издание.

Автомобиль оснащен двигателем 1.2 л. мощностью 59 л.с. с электронным зажиганием и четырехступенчатой механической коробкой передач.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

Ранее сообщалось, что в России выставили на продажу раритетный ВАЗ-2102 с минимальным пробегом.