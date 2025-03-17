Названы три причины утечки топлива в автомобиле

Утечка топлива крайне опасна и требует немедленного реагирования автовладельца, сообщил «Известиям» руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман. Частая причина утечки — неисправный топливный фильтр.

«Из-за агрессивного воздействия внешней среды начинается коррозия металла, появляются мелкие сквозные дыры на фильтре, из которых сочится топливо. Со временем могут подгнивать и трубки, которые ведут к фильтру», — сказал эксперт.

Следующая частая проблема — ржавый железный бензобак. Со временем его стенки прогнивают и топливо начинает из него сочиться. Современные автомобили чаще всего идут с пластиковыми баками, поэтому проблемы с утечками в этом случае возникают реже.

Иногда неисправности могут быть связаны с топливными форсунками, когда изнашиваются уплотнительные кольца, отметил специалист.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что водителям, которые не пользовались автомобилем в течение зимнего сезона, важно подготовить его перед поездками весной.

По его словам, прежде всего важно точно убедиться, что с машиной все в порядке.

«Если машина современная и не очень старая, сложных манипуляций не потребуется. Достаточно проверить аккумулятор. При необходимости — подзарядить или заменить. Заведите машину, прокатитесь вокруг дома. Если системы работают, лампочки на приборной панели не вспыхнули: все нормально», — уточнил Моржаретто.

Он добавил, что в случае, если авто хранили в гараже, проблем возникнуть не должно. Если же машина стояла во дворе на улице, стоит проверить ее в автосервисе, заключил эксперт.

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