Автоэксперт объяснил, как подготовить машину к поездке после зимнего простоя

Водителям, которые не пользовались автомобилем в течение зимнего сезона, важно подготовить его перед поездками весной. Об этом kp.ru рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, прежде всего важно точно убедиться, что с машиной все в порядке.

«Если машина современная и не очень старая, сложных манипуляций не потребуется. Достаточно проверить аккумулятор. При необходимости — подзарядить или заменить. Заведите машину, прокатитесь вокруг дома. Если системы работают, лампочки на приборной панели не вспыхнули: все нормально», — уточнил Моржаретто.

Он добавил, что в случае, если авто хранили в гараже, проблем возникнуть не должно. Если же машина стояла во дворе на улице, стоит проверить ее в автосервисе, заключил эксперт.

Директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов до этого говорил, что длительный простой может привести к целому ряду проблем, которые плохо скажутся на техническом состоянии автомобиля. По его словам, в результате простоя может образоваться коррозия деталей двигателя, тормозной системы и других узлов. Также от длительного бездействия деформируются шины, а технические жидкости теряют свои свойства.

Ранее автоэксперт рассказал, как водителям подготовиться к весеннему сезону.