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Россиянам рассказали, чем опасен для автомобиля поддельный масляный фильтр

Автоэксперт Сосновский: работа поддельного масляного фильтра влияет на ДВС авто
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Shutterstock/Gorodenkoff

Использование поддельного масляного фильтра может привести к повышенному износу двигателя внутреннего сгорания в автомобиле. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель отдела технического маркетинга Takayama Александр Сосновский.

«Масляный фильтр, как и моторное масло, имеет определенный ресурс, заложенный производителем автомобиля. При замене масла всегда должен меняться и масляный фильтр, а качество масляного фильтра должно отвечать требованиям автопроизводителя», — сообщает эксперт.

Специалист отмечает, что у поддельного фильтра есть некачественный фильтровальный элемент, который может пропускать масло в двигатель вместе с загрязнениями. Также поддельный фильтр имеет некачественный обратный клапан, поэтому масло может стекать из фильтра в масляный поддон, а при каждом запуске время достижения полного смазывания будет значительно больше, что повлечет за собой повышение износа ДВС.

Эксперт также сообщает о некачественном пропускном клапане, который может срабатывать раньше срока. Из-за этого масло будет реже проходить через фильтровальный элемент, который может получить повреждения.

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