В Москве отменили сезон проката электросамокатов

В Москве операторы операторы аренды электросамокатов приостановили свою работу, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий. Поездки в дождь, снег и гололед могут быть небезопасными. С возвращением плюсовой температуры сервисы аренды продолжат работу», — говорится в сообщении канала.

Сезон проката электросамокатов открылся 15 марта. Для аренды в этом году будет доступно 60 тысяч электросамокатов и более 20 тысяч велосипедов. С этого года действуют новые правила аренды средств индивидуальной мобильности: теперь пользователи должны проходить верификацию через Mos ID.

В Московской области сезон проката электросамокатов стартовал раньше — 7 марта. Прокат изначально был доступен в следующих городах: Долгопрудный, Домодедово, Истра, Королев, Красногорск, Химки, Лобня, Люберцы, Подольск, Пушкино, Фрязино, Химки, Щелково. К 15 марта к ним подключились еще десятки городов. В Московской области для аренды будут доступны более 50 тысяч самокатов, а также более 2 тысяч электровелосипедов пяти операторов.

Ранее сообщалось, что электросамокаты на тротуарах хотят запретить.