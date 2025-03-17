Россиянам рассказали, почему весной нужно «прожарить» мотор

Одной из важных процедур, о которой владельцы автомобилей часто забывают весной, является «прожарка» мотора — длительное движение автомобиля на высоких оборотах. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Прожарка» помогает удалить влагу из мотора и выхлопной системы, которая образуется зимой из-за конденсата, очистить от нагара свечи зажигания, клапаны и камеру сгорания, а также улучшить работу двигателя», — сказал Стрельбицкий.

«Прожарку» лучше всего проводить в сухую погоду, чтобы избежать дополнительного воздействия влаги. Можно использовать режим повышенных оборотов, например, по трассе на скорости 100-120 км/ч. Это поможет эффективнее выжечь отложения. После «прожарки» нужно проверить уровень и состояние масла, а также заменить при необходимости воздушный и топливный фильтры.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что водителям, которые не пользовались автомобилем в течение зимнего сезона, важно подготовить его перед поездками весной.

По его словам, прежде всего важно точно убедиться, что с машиной все в порядке.

«Если машина современная и не очень старая, сложных манипуляций не потребуется. Достаточно проверить аккумулятор. При необходимости — подзарядить или заменить. Заведите машину, прокатитесь вокруг дома. Если системы работают, лампочки на приборной панели не вспыхнули: все нормально», — уточнил Моржаретто.

Он добавил, что в случае, если авто хранили в гараже, проблем возникнуть не должно. Если же машина стояла во дворе на улице, стоит проверить ее в автосервисе, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России рекордно подорожала весенняя подготовка автомобиля.