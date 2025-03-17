В России рекордно подорожала весенняя подготовка автомобиля

Расходы на весеннюю подготовку автомобиля в России выросли на 16%

В России расходы на весеннюю подготовку автомобиля в марте 2025 года выросли на 14-16% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитического центра «Чек индекс».

Так, средний чек на шиномонтаж за год вырос на 19% (до 2,46 тыс. рублей), на мойку – на 16% (до 1,2 тыс. рублей). Стоимость одной автомобильной шины выросла на 16% (до 7,54 тыс. рублей). Стоимость омывающей жидкости увеличилась на 12% (до 420 рублей), а щеток стеклоочистителя – на 11% (до 1,0 тыс. рублей).

Полный комплект весенней подготовки с учетом шин стоит 35,3 тыс. рублей, что на 16% больше, чем в марте 2024 года.

До этого водителям рассказали, как подготовить автомобиль к весеннему сезону.

Так, с наступлением весны стоит проверить исправность двигателя, так как зимой из-за температурных перепадов некоторые его узлы могут достигать значений выше 100°С, что негативно влияет на их состояние. Кроме того, следует осмотреть электрику, потому что холодное время года становится серьезным испытанием для аккумуляторной батареи.

Специалисты также рекомендуют подготовить кузов автомобиля: отвезти его на мойку, осмотреть на наличие сколов, а также проверить днище машины. Помимо этого, водителю следует убедиться в исправности стеклоочистителей, а также осмотреть стекла.

Ранее в Гидрометцентре автовладельцам объяснили, когда нужно менять резину на летнюю.