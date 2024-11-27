Перезапуск бывшего завода Toyota в Петербурге отложен

Перезапуск бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге, ранее запланированный на 2024 год, отложен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Алексея Яковлева.

«До нового года остается месяц. С большой долей вероятности завод в этом году не запустят», — приводит агентство слова Яковлева.

О том, что до конца 2024 года на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге начнется производство автомобилей Aurus, сообщил в мае тогдашний глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Передали уже давно. До конца года запустим производство», — ответил Мантуров на вопрос о том, передали ли бывший завод Toyota автопроизводителю Aurus.

Ранее стало известно, что Volkswagen избавится от одного из заводов в Китае.