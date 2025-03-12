Названы пять минусов низкопрофильных шин

Автомобиль на низкопрофильных шинах лучше управляется, проходит повороты и имеет стильный внешний вид. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал собственник и руководитель автосервисов сети Fit Service Андрей Мершиев. При этом такая резина снижает уровень комфорта и быстро выводит из строя элементы подвески.

«Низкопрофильные шины очень жесткие, на них ездить не так комфортно, как на обычных. Покрышка сглаживает неровности дорожного покрытия, но чем ниже высота профиля, тем хуже шина справляется с этой задачей. Различные камни, ямы поглощаются низкопрофильной шиной в меньшей степени, чем обычной», — рассказал эксперт.

Еще один минус низкого профиля покрышки — повышенный риск повреждения диска при попадании колеса в яму. Это связано с тем, что такая покрышка хуже амортизирует неровности полотна. Кроме того, острые края асфальта могут пробить боковину корда. К минусам можно отнести и высокую стоимость таких колес, сказал эксперт.

Низкопрофильные шины отличаются большой шириной, что увеличивает массу колеса. Это плохо сказывается на работе подвески. При движении по грунтовым дорогам неподрессоренные массы создают опасные вибрации и колебания, быстро разбивающие такие элементы подвески, как резинометаллические шарниры и амортизаторы, отметил Мершиев.

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