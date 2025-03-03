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Гидрометцентр рассказал, когда надо менять зимние шины на летние

Вильфанд: менять шины надо при средней температуре выше 5 градусов
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Алексей Майшев/РИА Новости

Московским автомобилистам не стоит до конца марта менять зимние шины на летние, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Менять шины целесообразно, когда средняя суточная температура выше 5 градусов. В Москве это произойдет еще не скоро. В этом году прогнозируется март более теплый, но это не апрель. До конца марта можно чувствовать себя спокойно, а дальше слушать прогнозы метеорологов», — сказал Вильфанд.

До этого директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что после зимнего периода водителям нужно проверить все технические жидкости в автомобиле.

«Моторное масло в наших российских условиях рекомендуется менять чаще, чем указано в мануале при стандартных условиях. Если зимний пробег превышает 7-8 тыс. км пробега, то необходимо поменять масло ДВС», — сообщает специалист.

Эксперт рекомендует проверить тормозную и охлаждающую жидкость и трансмиссионное масло, после чего осмотреть все узлы на наличие течей. Кроме того, следует убедиться, что хорошо работает тормозная система, а также уделить внимание ходовой части и рулевому управлению, в особенности проверить амортизаторы, шаровые опоры, втулки, сайлентблоки и пыльники.

Ранее были названы риски раннего перехода на летние шины.

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