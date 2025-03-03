Гидрометцентр рассказал, когда надо менять зимние шины на летние

Московским автомобилистам не стоит до конца марта менять зимние шины на летние, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Менять шины целесообразно, когда средняя суточная температура выше 5 градусов. В Москве это произойдет еще не скоро. В этом году прогнозируется март более теплый, но это не апрель. До конца марта можно чувствовать себя спокойно, а дальше слушать прогнозы метеорологов», — сказал Вильфанд.

До этого директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что после зимнего периода водителям нужно проверить все технические жидкости в автомобиле.

«Моторное масло в наших российских условиях рекомендуется менять чаще, чем указано в мануале при стандартных условиях. Если зимний пробег превышает 7-8 тыс. км пробега, то необходимо поменять масло ДВС», — сообщает специалист.

Эксперт рекомендует проверить тормозную и охлаждающую жидкость и трансмиссионное масло, после чего осмотреть все узлы на наличие течей. Кроме того, следует убедиться, что хорошо работает тормозная система, а также уделить внимание ходовой части и рулевому управлению, в особенности проверить амортизаторы, шаровые опоры, втулки, сайлентблоки и пыльники.

Ранее были названы риски раннего перехода на летние шины.