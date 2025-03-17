Массовое ДТП парализовало движение на Ленинградском шоссе в Москве

На Ленинградском шоссе в Москве произошла массовая авария, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинградском шоссе в районе д.16А, стр. 4 произошло ДТП с несколькими автомобилями. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение транспорта в сторону центра затруднено на 2,6 км. В дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого стало известно, что в Тульской области на личном автомобиле попал в ДТП заместитель министра МЧС России Роман Курынин.

Все произошло на 235 км трассы М-4 «Дон». Курынин и еще несколько человек двигались на автомобиле Tank 500. В результате ДТП внедорожник перевернулся. Заместителю главы МЧС госпитализация не потребовалась.

Ранее в Ростове-на-Дону автомобиль Mazda пролетел 355 метров после столкновения с другой машиной и врезался в дом.