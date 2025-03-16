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Mazda пролетела 355 метров и врезалась в дом в Ростове

В Ростове-на-Дону Mazda пролетела 355 метров и врезалась в стену
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ГИБДД

В Ростове-на-Дону автомобиль Mazda после ДТП пролетел более 300 метров и врезался в стену дома, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

Утром 16 марта на улице Текучева столкнулись Mazda 6 и ВАЗ-21099. После удара иномарка не остановилась, а пролетела ещё 355 метров, прежде чем врезаться в кирпичную стену дома на Театральном проспекте», — отмечается в публикации.

Водитель Mazda после аварии госпитализирован с травмами. На фото с последствиями аварии видно, что седан Mazda красного цвета остановился в П-образной нише между стенами здания. У автомобиля разбита передняя часть, открыт багажник и двери.

До этого в Свердловской области двое подростков на питбайках сбили 10-летнюю девочку. Один мотоцикл в этот момент буксировал другого.

Ранее в Энгельсе автомобиль провалился под асфальт.

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