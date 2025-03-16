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Стало известно состояние ученого, сбившего на BMW людей у Павелецкого вокзала

«МК»: ученого, устроившего ДТП у Павелецкого вокзала, выписали из больницы
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Прокуратура Москвы

Ученого Александра Шатравина, который накануне сбил на BMW людей у Павелецкого вокзала в центре Москвы, выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«По словам спутницы Шатравина, он был трезв, а за мгновение до ДТП потерял сознание. Нога была на педали, водитель машинально продолжал давить на газ, что и привело к печальным последствиям», — отмечается в публикации.

Сама женщина остается в больнице, у нее перелом ключицы.

ДТП с наездом на пешеходов произошло вечером в субботу на Кожевнической улице. Столкнулись автомобили BMW и Renault, после чего BMW вылетел на остановку общественного транспорта и опрокинулся на трамвайных путях.

Ранее в Свердловской области два подростка на питбайках сбили 10-летнюю девочку

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