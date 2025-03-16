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Двое подростков на мотоциклах сбили девочку в Свердловской области

В Свердловской области двое подростков на мотоциклах наехали на девочку
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Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области двое подростков на питбайках (мини-мотоциклы для езды вне дорог) сбили 10-летнюю девочку. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Свердловской области».

«15 марта днем на трассе »Полевской — Мраморское» 14-летний водитель питбайка Zuum PX250, буксировавший другой питбайк Kayo Basic TT140 под управлением 15-летнего подростка, допустил наезд девочку-пешехода, которая шла по обочине навстречу движению», — отмечается в сообщении полиции.

Пострадавшая девочка госпитализирована с переломом ноги. Подростки-мотоциклисты не имели права управления транспортными средствами. Родители, купившие им питбайки, привлечены к административной ответственности. В Госавтоинспекции напомнили, что управлять такой техникой можно только при наличии водительских прав.

Ранее в Ярославской области при столкновении грузовика и поезда пострадали 11 человек.

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