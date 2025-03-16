Автомобиль врезался в стену дома после ДТП в Ульяновске

В Ульяновске автомобиль вылетел на пешеходную дорожку врезался в стену

В Ульяновске автомобиль при ДТП вылетел на пешеходную дорожку и врезался в стену дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайд Ульяновск».

«Серьёзная авария на переулке Комсомольском. Один участник вылетел на пешеходную дорожку и видимо в стену дома», — отмечается в публикации.

В ДТП есть пострадавшие, на место прибыли спасатели и врачи скорой помощи. На опубликованном видео видно, что седан белого цвета пересек пешеходную зону и врезался в стену дома. Второй автомобиль, седан Lada, стоит на проезжей части, у него разбит моторный отсек.

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