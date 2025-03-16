Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автомобиль врезался в стену дома после ДТП в Ульяновске

В Ульяновске автомобиль вылетел на пешеходную дорожку врезался в стену
close
Telegram-канал «Инсайд Ульяновск»

В Ульяновске автомобиль при ДТП вылетел на пешеходную дорожку и врезался в стену дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайд Ульяновск».

«Серьёзная авария на переулке Комсомольском. Один участник вылетел на пешеходную дорожку и видимо в стену дома», — отмечается в публикации.

В ДТП есть пострадавшие, на место прибыли спасатели и врачи скорой помощи. На опубликованном видео видно, что седан белого цвета пересек пешеходную зону и врезался в стену дома. Второй автомобиль, седан Lada, стоит на проезжей части, у него разбит моторный отсек.

До этого в Свердловской области двое подростков на питбайках сбили 10-летнюю девочку. При этом один мотоциклист в момент ДТП тянул другого на буксире.

Ранее водитель такси в Томске набросился на пассажирок с угрозами из-за плохих дорог.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами