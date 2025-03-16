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Водитель такси под Томском угрожал облить бензином пассажирок из-за плохих дорог

Под Томском водитель набросился на пассажирок из-за плохих дорог
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Под Томском водитель такси набросился на пассажирок с угрозами из-за плохих дорог. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион-70 Томск».

Читательница сообщила, что она с коллегой вызвала такси на два адреса, расположенных в 2-3 км друг от друга. Водитель на коричневом Kia Rio поинтересовался состоянием дорог, а затем в ходе поездки напал на пассажирок.

«Он оскорблял нас, унижал и утверждал, что его автомобиль не предназначен для таких дорог. В какой-то момент он остановил машину посреди поля, где был всего один дом (к счастью, на нем была камера). Водитель начал материться и выгонять нас из машины», — рассказала пассажирка.

По ее словам, водитель угрожал пассажиркам их «закопать» и «залить бензином» и в итоге уехал, выкрикивая оскорбления. Пострадавшие обратились в медучреждение и написали заявление в полицию.

Ранее в Оренбурге женщина устроила «бутылочный обстрел» автомобиля и его пассажирки.

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