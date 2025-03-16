Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Латвия прекратила пропускать автомобили на единственном КПП с Белоруссией

Латвия перестала оформлять транспорт на единственном КПП с Белоруссией
close
Таможенные органы Беларуси

Латвия прекратила пропускать транспорт через единственный открытый КПП (контрольно-пропускной пункт) на границе с Белоруссией «Григоровщина». Об этом сообщают в Telegram-канале таможенные органы восточноевропейской республики.

Согласно посту, пропускать автомобили Латвия прекратила в 14:00.

«Движение грузовых и легковых транспортных средств остановлено как на въезд в Беларусь, так и на выезд из страны. Выставлены специальные заградительные щиты», — говорится в посте.

На белорусской таможне отметили, что очередей пока нет, и предупредили, что «сложившаяся ситуация может спровоцировать обратную картину».

В феврале министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал жителей республики отказаться от поездок в Россию и Белоруссию, несмотря на наличие там родственников и дел. По словам главы МВД, в случае обострения ситуации граница с этими странами может быть закрыта в течение нескольких часов.

Ранее пограничники Литвы не впустили в страну россиянина за вымпел в кабине фуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами