Латвия прекратила пропускать автомобили на единственном КПП с Белоруссией

Латвия прекратила пропускать транспорт через единственный открытый КПП (контрольно-пропускной пункт) на границе с Белоруссией «Григоровщина». Об этом сообщают в Telegram-канале таможенные органы восточноевропейской республики.

Согласно посту, пропускать автомобили Латвия прекратила в 14:00.

«Движение грузовых и легковых транспортных средств остановлено как на въезд в Беларусь, так и на выезд из страны. Выставлены специальные заградительные щиты», — говорится в посте.

На белорусской таможне отметили, что очередей пока нет, и предупредили, что «сложившаяся ситуация может спровоцировать обратную картину».

В феврале министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал жителей республики отказаться от поездок в Россию и Белоруссию, несмотря на наличие там родственников и дел. По словам главы МВД, в случае обострения ситуации граница с этими странами может быть закрыта в течение нескольких часов.

Ранее пограничники Литвы не впустили в страну россиянина за вымпел в кабине фуры.