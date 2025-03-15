В России продают уникальный вездеход на базе Lada

В Екатеринбурге на продажу выставили вездеход на базе автомобиля ВАЗ-2121. Соответствующее объявление размещено на сайте классифайда «Авито».
«Моcты применeны портальные нa базe «MТЗ 320», раздаточная коробка установлена от а/м «ГАЗ 69». Двигатель/КПП «Нива» 21213 без изменений», — написал в объявлении продавец.
По его словам, основой для автомобиля стала рама японского внедорожника Suzuki Escudo. Этот пикап получил полноуправляемое шасси и раздаточную коробку от ГАЗ-69. Рулевое управление у него гидрообъемное, а тип управления аналогичен погрузчику-экскаватору JСВ 4СХ.
Кузов от Lada Niva удлинили в арочных частях для соответствия с новой колесной базой, а также переделали. Кроме того, пружинная подвеска и передние рычаги от УАЗ добавляют устойчивости и плавности хода по неровной дороге.
До этого сообщалось, что в Оренбурге трое мужчин ездили по проезжей части в мусорном контейнере.
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