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В России продают уникальный вездеход на базе Lada

В Екатеринбурге продают вездеход на базе ВАЗ-2121 за 1,6 миллиона рублей
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Avito

В Екатеринбурге на продажу выставили вездеход на базе автомобиля ВАЗ-2121. Соответствующее объявление размещено на сайте классифайда «Авито».

«Моcты применeны портальные нa базe «MТЗ 320», раздаточная коробка установлена от а/м «ГАЗ 69». Двигатель/КПП «Нива» 21213 без изменений», — написал в объявлении продавец.

По его словам, основой для автомобиля стала рама японского внедорожника Suzuki Escudo. Этот пикап получил полноуправляемое шасси и раздаточную коробку от ГАЗ-69. Рулевое управление у него гидрообъемное, а тип управления аналогичен погрузчику-экскаватору JСВ 4СХ.

Кузов от Lada Niva удлинили в арочных частях для соответствия с новой колесной базой, а также переделали. Кроме того, пружинная подвеска и передние рычаги от УАЗ добавляют устойчивости и плавности хода по неровной дороге.

До этого сообщалось, что в Оренбурге трое мужчин ездили по проезжей части в мусорном контейнере.

Ранее бетонная стена рухнула на автомобили во Владивостоке.

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