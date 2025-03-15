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Россияне ездили по дорогам в мусорном баке и попали на видео

В Оренбурге на видео попало, как мужчины катались по дорогам в мусорном баке

В Оренбурге мужчины ездили по проезжей части в мусорном контейнере. Об этом сообщает https://t.me/incidentrf/15640Telegram-канал «Инцидент Россия.112.

«В Оренбурге нетрезвые мужчины прокатилась в мусорном баке по улице Орджоникидзе», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели происходящее на камеру. На кадрах видно, что один из нарушителей находится в баке, при этом двое других — толкают контейнер, отчего он едет по дороге. Далее на записи видно, что один из мужчин лежит на проезжей части возле мусорного бака. Кроме того, на записи слышно, что прохожие просят нарушителей убрать контейнер на место.

По информации источника, поездка закончилась после того, как один из мужчин выпал из мусорного бака на проезжую часть.

До этого сообщалось, что в Москве кровля бизнес-центра «Персей» обрушилась на семь автомобилей. Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, что упавший рубероид накрыл несколько припаркованных машин.

Ранее бетонная стена «рухнула» на автомобили во Владивостоке.

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