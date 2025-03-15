Бетонная стена «рухнула» на автомобили во Владивостоке

Во Владивостоке на припаркованные автомобили упала подпорная стена. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Рухнула подпорная стена на припаркованные автомобили. Происшествие произошло в ночь с 14 на 15 марта на улице Кирова, 13», — говорится в сообщении.

По информации источника, бетонные блоки упали на машины Nissan Note, Suzuki SX4 и Toyota Ipsum, автомобили получили повреждения. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и оценивают состояние инфраструктуры.

Очевидцы запечатлели последствия произошедшего на камеру. На кадрах видно, что подпорная стена повредила капоты, лобовые стекла и бамперы автомобилей. Также на записи видно, что на месте происшествия собрались люди.

Кроме того, в администрации заявили, что бетонную стену начнут ремонтировать на следующей неделе. При этом на два месяца планируют заменить 40 метров стены. В настоящее время на месте обвала работают специалисты.

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