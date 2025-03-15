Стала известна судьба собаки, которую протащили на веревке по трассе

Водитель грузовика, который протащил собаку по трассе, сам оказал ей помощь

Водитель грузовика, к которому была привязана собака, оказал ей первую помощь. Об этом сообщат Telegram-канал «Mash на волне».

«Хозяева собаки <…> срочно переезжали в Волгоград и не взяли питомцев с собой в поезд», — говорится в сообщении.

По информации источника, для переезда люди арендовали грузовик, в котором решили перевезти своих питомцев, при этом кошку поместили в переноске в салон транспорта, а собаку поручили перевозить на матрасе с пеленкой в кузове. Однако в сети появились кадры, на которых привязанное к грузовику животное бежит за движущимся транспортом.

После произошедшего водитель оказал животному первую помощь и продолжил движение, а также сообщил, что собака сама могла выпрыгнуть на проезжую часть. Кроме того, когда владельцы узнали о произошедшем, они заявили, что не имеют претензий к мужчине.

До этого в сети опубликовали запись, на которой видно, что у животного окровавлены лапы.

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